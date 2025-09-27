Почистиха ловните просеки в гората край Брестовене

С общите усилия на ловците от Ловно-рибарско дружество в село Брестовене и служителите от Държавно ловно стопанство ,,Воден – Ири Хисар“ бяха почистени ловните просеки в гъстата гора край селото.

Лично председателя на ловната дружинка Емин Емин следеше изпълнението на задачата. Целта на инициативата беше, освен осигуряването на лесен достъп до най-гъстите части на вековната лудогорска гора, но и достъп на селскостопански машини, с които да се запълнят и традиционните водни басейни, от които утоляват жаждата си различните горски обитатели. Голяма част от водните запаси заради тежката и продължаваща суша са пресъхнали и безводие мъчи животните и птиците.

Шенол АХМЕДОВ

