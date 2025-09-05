Почина легендарният моден дизайнер Джорджо Армани

Италианският моден дизайнер Джорджо Армани почина, съобщиха от модната компания в четвъртък.

“С безкрайна скръб, Armani Group обявява кончината на своя създател, основател и неуморна движеща сила: Джорджо Армани“, се казва в изявление на модната къща, цитирано от Ройтерс.

Армани, който беше на 91 години, беше синоним на модерен италиански стил и елегантност. Той съчетаваше дизайнерския усет с проницателността на бизнесмен, управлявайки компания с годишен оборот от около 2,3 милиарда евро (2,7 милиарда долара).

Армани не се чувстваше добре от известно време и беше принуден да се откаже от ревютата на групата си на Седмицата на мъжката мода в Милано през юни, което беше първият път в кариерата му, в който пропусна едно от събитията си на модния подиум.

Известен като “Re Giorgio“ – „Крал Джорджо“ – дизайнерът беше известен с това, че наблюдаваше всеки детайл от колекцията си и всеки аспект от бизнеса си, от рекламата до оправянето на прическите на моделите, когато те излизаха на подиума.

На дизайнера се отдава заслуга за десетилетията му практика, в която е създал типично италианска естетика в дрехите си, както и за това, че е издигнал червените килими на Холивуд до нови висоти, добавя CNN.

През юни 2025 г. Армани не присъстваше, за да се поклони по обичайния си начин на ревюто на марката по време на Седмицата на мъжката мода в Милано, което отбеляза първия път в кариерата му, в който пропусна собствено събитие на подиума. По това време компанията публикува изявление, че той „в момента се възстановява у дома“, без да уточнява здравословното му състояние.

Джорджо е роден е в Пиаченца, Италия на 11 юли 1934 г. в семейството на Уго Армани, който е счетоводител в транспортна компания и Мария Раймонди. Има по-голям брат, Серджо, и по-малка сестра, Розана.

Армани е сред водещите модни дизайнери в света, диктуващи модата на вече няколко поколения. Освен облекло, той има в колекциите си аксесоари, часовници и бижутерия.

Той е сред първите дизайнери, забранили участието на модели с индекс на телесната маса (BMI) под 18 след смъртта на модела Ана Каролина Рестън през 2006 г. вследствие на анорексия нервоза.

Приживе Армани беше открито бисексуален. Той имаше връзка със своя бизнес партньор, архитекта Серджо Галеоти от 1975 до смъртта на Галеоти през 1985 г.

