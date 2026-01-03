Почина великият Димитър Пенев

Легендарният треньор Димитър Пенев е починал. Тъжната вест бе съобщена от негови близки, а малко по-късно и потвърдена от БФС. Пената е издъхнал днес преди обяд.

Димитър Пенев е една от най-значимите фигури в историята на българския футбол. Той е единственият, постигнал грандиозни успехи както като футболист, така и като треньор, като връх в кариерата му е четвъртото място на Световното първенство в САЩ през 1994 г.

Голямата част от кариерата му преминава в ЦСКА, където се утвърждава като един от най-добрите защитници в историята на клуба. С „армейците“ печели 7 титли на България и 5 Купи на страната.

Записва 90 мача и 2 гола за България. Участва на три последователни световни първенства (1966, 1970 и 1974), което е рядко постижение за защитник по това време. Два пъти печели приза за най-добър футболист у нас – през 1967 и 1971 година.

Димитър Пенев има уникален нюх за откриване на таланти. Именно той налага в ЦСКА и националния отбор легенди като Христо Стоичков, Емил Костадинов и Любослав Пенев. Под негово ръководство ЦСКА достига до полуфинал в КНК (Купа на носителите на купи) през 1989 г.

Димитър Пенев остава завинаги в историята, извеждайки националния ни отбор до най-големия успех – паметното четвърто място в САЩ и спечелените бронзови медали. Стратега води България и на европейското първенство в Англия през 1996 година.

През 1996 година е обявен за треньор номер 1 на България за 20-ти век.

