Почивен ден за депутатите и днес, отново не събраха кворум

e-razgrad 25.09.2025 No Comments

Втори ден парламентът няма да заседава поради липса на кворум.

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова закри днешното заседание след втори неуспешен опит за започване на работа по предвидения дневен ред.
Видимо е, че има кворум в пленарната зала, но тъй като колегите не се регистрират, мисля, че е време да си кажем „до утре в 9:00 часа“, каза Наталия Киселова и обяви, че закрива днешното заседание, което така и не беше на практика открито.
По-рано, при първия опит за започване на заседанието се регистрираха 104 народни представители. Беше обявен следващ опит след 15 минути, при който също не бе регистриран необходимият брой от 121 депутати.
В сряда председателят на Народното събрание Наталия Киселова закри заседанието поради липса на кворум минути след началото му.
Dnes.bg

