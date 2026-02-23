Постигнаха консенсус за състава на Районната избирателна комисия – Разград за изборите на 19 април

На 22 февруари 2026 г. в зала 712 на Областна администрация Разград се проведоха консултации за определяне състава на Районната избирателна комисия (РИК) – Разград за произвеждане на изборите за народни представители на 19 април 2026 г., насрочени с Указ № 58 от 19.02.2026 г. на Президента на Република България.

Консултациите бяха ръководени от заместник-областния управител на област Разград г-н Назиф Зюлкяр.

В качеството си на упълномощени представители на парламентарно представените партии и коалиции в 51-то Народно събрание, участие в консултациите взеха: Михаил Тодоров – Коалиция „ГЕРБ – СДС“, Божидар Божков – Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“, Веселин Вешев – Партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“, Ариф Ахмед – Коалиция „Движение за права и свободи – Ново начало“, Николай Пенчев и Петя Стефанова – Коалиция „БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“, Силвия Матеева – Партия „Има Такъв Народ“, Мехидин Кадиров – Коалиция „Алианс за права и свободи“, Гергана Колева – Партия „МЕЧ“ и Виктория Тодорова – Партия „ВЕЛИЧИЕ“. Те бяха придружени и от други представители на партиите и коалициите.

От страна на Областна администрация Разград присъстваха още: Светлин Симеонов – главен секретар, Красимира Димитрова – главен експерт, Невин Скендер – главен юрисконсулт и Емел Ахмедова – старши юрисконсулт.

В рамките на консултациите бяха направени предложения за председател, заместник-председатели, секретар, членове и резервни членове от всички парламентарно представени партии и коалиции, съгласно изискванията на Изборния кодекс и Решение № 4440-НС на ЦИК.

Председателят, заместник-председателите и секретарят не може да бъдат от една и съща партия или коалиция.

Съставът на РИК включва 13 членове, включително председател, до четирима, но не по-малко от двама заместник-председатели и секретар, като се спазва съотношението между парламентарно представените партии и коалиции е както следва:

Коалиция „ГЕРБ-СДС“ – 3 членове;

Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ – 2 членове;

Партия „Възраждане“ – 2 членове;

Коалиция „Движение за права и свободи – Ново начало” – 1 член;

Коалиция „БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ – 1 член;

Партия „Има Такъв Народ” – 1 член;

Коалиция „Алианс за права и свободи“ – 1 член;

Партия „МЕЧ“ – 1 член;

Партия „ВЕЛИЧИЕ“ – 1 член.

Партиите и коалициите се обединиха около предложението да има 4-ма зам.-председателя.

След проведени разговори представителите на партиите и коалициите постигнаха консенсус за следния състав на Районната избирателна комисия – Разград:

Председател:

Жоро Чобанов – Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“

Заместник-председатели:

Маргарита Иванова – Коалиция „ГЕРБ – СДС“ Силвия Великова – Коалиция „БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ Айджин Азис – Коалиция „Алианс за права и свободи“ Албена Тодорова-Йорданова – Партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“

Секретар:

Юмгюл Ахмедова – Коалиция „Движение за права и свободи – Ново начало“

Членове: Виктор Викторов – Коалиция „ГЕРБ – СДС“, Садифе Ахмед – Коалиция „ГЕРБ – СДС“, Ивелина Игнатова – Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“, Надежда Савова – Партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“, Емилия Енчева – Партия „Има Такъв Народ“, Ралица Стоянова – Партия „МЕЧ“ и Елена Алексиева – Партия „ВЕЛИЧИЕ“.

Заместник-областният управител г-н Назиф Зюлкяр благодари на всички за постигнатото споразумение, което ще бъде изпратено до Централната избирателна комисия за назначаване на РИК – Разград.

Пресцентър на областта

Views: 106