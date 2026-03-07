„Последният балкански вампир“ на сцената на разградския театър на 12 март 2026 г.

Театрално-музикален и филхармоничен център – Разград (ДТ „Антон Страшимиров“) представя за първи път в България спектакъла „Последният балкански вампир“ от македонския драматург Деян Дуковски.

Очаква се специални гости на премиерната вечер да бъдат авторът на пиесата и преводачът Димо Дешев.

Режисьорът Павел Гатилов споделя за спектакъла:

„В затънтен балкански край, където нощта трае по-дълго от обичайното, а слуховете живеят по-дълго от хората, се появява вампир.

Той всява страх и държи всички в несигурност. Никой от жителите на градчето вече не спи нощем. Изглежда, че има само едно спасение — да повикат вампирджия.

И ето, появява се Курта – висококвалифициран специалист по унищожаване на нечисти сили. Заедно с „лудия“ си помощник, той е готов да сложи край на кошмара. Но колкото по-дълбоко се потапят в тази история, толкова по-ясно става: тук нищо не е такова, каквото изглежда. Вампирите са твърде много. Или, може би, изобщо ги няма?

„Последният балкански вампир“ от Деян Дуковски е взривоопасен коктейл от пиперлив балкански хумор, народни легенди и социална сатира.

Това е спектакъл, в който грехът се смесва с добродетелта. Тук звучи истински балкански смях — гръмък, хулигански, понякога груб, но винаги жив. Смях, който се ражда там, където страхът е властвал твърде дълго. Смях, който помага да преживеем абсурда на реалността. Това е история за страха, който обединява хората. За чудовищата, които сами сме създали.

Понякога границата между ловеца и жертвата е по-тънка от острието на бръснач.

Елате – да се изплашите. И да се посмеете. По балкански — от сърце.“

