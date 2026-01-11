Посланието на Църквата винаги е за мир, здраве и любов, каза отец Дмитрий Терзи в Разград

Посланието на Православната църква винаги е за мир, здраве и любов, особено в трудни времена за света, каза в неделната си проповед отец Дмитрий Терзи в разградския храм „Св. Георги Победоносец“.

По думите му, когато в обществото има мир и разбирателство между хората, отношенията стават по-чисти, по-искрени и по-силни. „Когато светът се променя към по-доброто, и ние самите се променяме, а заедно с това се подобряват здравето и взаимоотношенията между нас“, подчерта отец Дмитрий. Той отправи пожелание за благословена и спокойна неделя към всички вярващи, независимо от тяхната народност.

Отец Дмитрий припомни, че днешният ден е първата неделя след Богоявление, когато Православната църква почита и паметта на преподобния Теодосий Велики. В проповедта си свещеникът се спря и на символиката на първия сняг за годината, като отбеляза значението на природния цикъл. Той напомни, че климатичните промени са повод за размисъл и духовно смирение. Отецът пожела също радост на децата от снега и благоденствие за земеделците.

БТА

Views: 37