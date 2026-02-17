Поредна авария в шести блок на АЕЦ „Козлодуй“

На 14.02.2026 г. АЕЦ „Козлодуй“ официално съобщи, че шести блок предстои да бъде спрян за подмяна на „дефектирало предпазно мембранно устройство на сепаратор паропрегревател на турбината“, като уточни, че елементите на устройството, което предстои да бъде монтирано , са изработени от „новодоставени материали, аналогични на оригиналните“.

Същественото в случая е повторяемостта на аналогични дефекти, спирания и ограничаването на работа на блок 6 в кратък период след приключване на годишния ремонт, който според официалната информация е приключил на 01.12.2025 г. Само две седмици по-късно, АЕЦ „Козлодуй“ уведомява, че на 15.12.2025 г. блок 6 ще бъде спрян поради необходимост от подмяна на дефектирало предпазно устройство на СПП, а на 19.12.2025 г. се съобщава за нова повреда на защитно мембранно устройство на СПП. Тази последователност – 15.12.2025 г., 19.12.2025 г., а впоследствие и 14.02.2026 г. – обосновава минимум трети случай на дефектиране и респ. необходимост от подмяна на мембранно защитно устройство на СПП за периода след ремонта, което е индикатор за системен проблем.

В публичното пространство се твърди, че вследствие на спирания и работа на намалена мощност след 01.12.2025 г. са настъпили значителни финансови загуби като се посочва, че ориентировъчно същите надхвърлят над 55 млн. евро, твърдят от партия „Да, България!“

„Да, България“ сезира Софийска градска прокуратура за наличие на данни за потенциални извършени престъпления от общ характер, свързани с повторяеми аварийни и извънредни събития и спирания на шести енергоблок на АЕЦ „Козлодуй“.

Те настояват за пълна и всестранна проверка, включително чрез:

изискване от АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД на цялата документация по трите събития;

изискване на документация за доставките и производството на мембраните; включително за монтираните и резервните устройства, както и за посочените „новодоставени материали, аналогични на оригиналните“;

изискване от АЯР на наличната информация, кореспонденция, предписания и резултати от проверки, свързани със събитията в блок 6;

проверка на финансовите последици, както и на начина на вземане на решения;

разпит на релевантните длъжностни лица, в това число членове на ръководството и отговорните технически ръководители по ремонта и поддръжката в АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД, както и лица, отговарящи за качеството, входящия контрол и приемането на компоненти, и при необходимост представители на БЕХ и Министерството на енергетиката.

