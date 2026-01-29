Полицията откри незаконно придобити дърва в Беловец и Студенец

Незаконно добити дърва са установени при полицейски проверки на

територията на РУ-Кубрат и РУ-Лозница. Около 15 часа на 28 януари

съвместно със служители на „Кубратска гора“ в частен имот в село

Беловец, обитаван от 43-годишен мъж, са открити дърва „цер“ без

контролна горска марка. Около 11 часа на 28 януари на два адреса в

лознишкото село Студенец са намерени дърва „благун“ без поставена

горска марка и документи за произход. По трите случая са образувани

проверки по чл.235, ал.2 от НК.

ОДМВР Разград

