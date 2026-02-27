Полицията в Разград е с нов директор

Заместник министър Калоян Милтенов пристигна в Разград, за да представи пред състава на ОДМВР нов директор. Със заповед на министъра на вътрешните работи на ръководния пост временно е преназначен Петър Ванев.

Роден е през 1981 г. в Русе. Средното си образование е завършил в Английската езикова гимназия „Гео Милев“, а висше в Академията на МВР в София. Професионалната му кариера е започнала в сектор „Криминална полиция“ в столичното Пето РУ, след което преминава през сектор „Престъпления свързани с МПС“ в СДВР, а от 2008 година започва работа в сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ в Областната дирекция на МВР в Русе. През юни 2019 година става началник на сектора, а от 2021 година до момента е началник на РУ-Две могили.

Старши комисар Ванев владее английски, френски и румънски език. Преминал е редица международни курсове и специализации в Европол в областта на: кражби и трафик на МПС; противодействие на футболното хулиганство; експлоатация на Шенгенската информационна система. Завършил е обучение и е преминал стаж в Национално училище за офицери от полицията в Кан–Еклюз, Франция. Има завършен курс в Академията за правоприлагане /ILEA/ – Будапеща. Петър Ванев е магистър на ВА „Г.С.Раковски“ по специалността „Организация и управление на корпоративната сигурност“ и на ВУ „Васил Левски“ със специалност „Национална сигурност“. Завършил е „Лидерство и предприемачество“ в Babson College, Бостън, САЩ, както и Полицейската академия в Дубай и Технологичен институт Рочестър с професионална диплома „Иновации и лидерство в полицията“. Член е на Мрежата за противодействие на радикализацията /RAN/ към Европейската комисия. Има завършен езиков курс в Университета в Крайова, Румъния и участва активно в съвместните българо-румънски проекти за подобряване на сътрудничеството в сферата на сигурността. Вземал е участие в редица международни и национални форуми, свързани с теми за сигурността в Интернет и детската престъпност.

През 2009 г. при тематичните проверки за готовността на България и Румъния за влизане в Шенгенското пространство по линия полицейско сътрудничество е участвал в работните групи, подготвящи нормативните документи за правоприлагане на Шенгенското законодателство в България, както и в Първата комплексна оценка през 2025 година. Участвал е в разработването и реализирането на проекти по линия на полицейско сътрудничество, превенция на престъпността и други.

Награждаван е многократно за постигнати високи резултати в служебната си дейност, включително и колективна награда „Полицай на годината – 2007“ като служител в СДВР. Отличен е с Почетен знак на МВР – III степен.

Досегашният директор Диян Симеонов остава заместник директор на ОДМВР-Разград.

