Полицаи на пътя, ще следят за шофьори с телефони в ръце

Специализирана полицейска операция по безопасност на движението ще се проведе тази седмица, съобщиха от пресцентъра на МВР.

От 6 до 12 октомври контролните органи ще следят за спазването на въведените забрани за използването на мобилни устройства при управление на превозни средства.

Координираната полицейска операция „Focus on the road“ се организира от ROADPOL заради факта, че голяма част от тежките пътно-транспортни произшествия по пътищата на Европа са предизвикани от нарушения, свързани с разсейването на водачите по време на движение. Наред с превишаването на скоростта, разсейването при шофиране от смартфони и вградените в превозните средства електронни системи се превръща в една от основните причини за възникването на тежки катастрофи. Проверките са планирани в часови интервали с голяма интензивност на движението. В засилената контролна дейност ще се включат не само служители на Пътна полиция, но и на Териториална и Охранителна полиция с правомощия за работа по ЗДвП.

/e-Razgrad/

