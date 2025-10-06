Главна Новина

Полицаи на пътя, ще следят за шофьори с телефони в ръце

e-razgrad 06.10.2025 No Comments

Специализирана полицейска операция по безопасност на движението ще се проведе тази седмица, съобщиха от пресцентъра на МВР.

От 6 до 12 октомври контролните органи ще следят за спазването на въведените забрани за използването на мобилни устройства при управление на превозни средства.

Координираната полицейска операция „Focus on the road“ се организира от ROADPOL заради факта, че голяма част от тежките пътно-транспортни произшествия по пътищата на Европа са предизвикани от нарушения, свързани с разсейването на водачите по време на движение. Наред с превишаването на скоростта, разсейването при шофиране от смартфони и вградените в превозните средства електронни системи се превръща в една от основните причини за възникването на тежки катастрофи. Проверките са планирани в часови интервали с голяма интензивност на движението. В засилената контролна дейност ще се включат не само служители на Пътна полиция, но и на Териториална и Охранителна полиция с правомощия за работа по ЗДвП.

/e-Razgrad/

