Полицейска спецакция в Ясеновец и Дряновец заради зачестили злоумишлени сигнали на тел.112 от жители на тези села

Специализирана полицейска операция за противодействие на противообществените прояви започва на територията на разградските села Ясеновец и Дряновец.

Акцията е разпоредена от директора на ОД на МВР – Разград старши комисар Диян Симеонов заради зачестили случаи и злоумишлени сигнали на телефонен номер 112 от жителите на тези населени места. Засилената контролна дейност е насочена към установяване и пресичане на подобен род нарушения, както и профилактиране на извършителите им.

От ОД на МВР – Разград напомнят, че използването на Единния европейски телефонен номер 112 не по предназначение, както и за предаване на неверни и заблуждаващи съобщения и сигнали за помощ, е наказуемо. Въз основа на докладна записка, изготвена от полицейските служители, реагирали на място на въпросните сигнали, на нарушителите се съставят актове. По закон предвидените санкции са от 200 до 1000 лв, а когато се мобилизират ресурси на службите за спешно реагиране, наказанието е глоба от 10 000 до 20 000 лв.

/e-Razgrad/

