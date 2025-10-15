Политическата криза се задълбочава след изпълнената закана на Борисов

Политическото напрежение в управляващото мнозинство достигна нов връх, след като парламентът отново остана без кворум, а премиерът Росен Желязков отмени заседанието на Министерския съвет.

Лидери и депутати от „Продължаваме промяната – Демократична България“, „Възраждане“ и МЕЧ призоваха за оставка на правителството, обвинявайки ГЕРБ и ДПС в задкулисни договорки и разклащане на стабилността. Междувременно Бойко Борисов обяви, че партията му повече няма да осигурява кворум и изпрати депутатите си по родните им места — ход, който може да се окаже предвестник на нова политическа криза.

Колкото по-рано си отиде това правителство, толкова по-добре, това е вредно за страната правителство, каза Венко Сабрутев от „Продължаваме промяната – Демократична България“.

Не виждам никакво място на ГЕРБ в такова управление, изтъкна още той. Борисов отправи критики и към председателя на Народното събрание Наталия Киселова, която, по думите му, „като види празник на роза, на джанка, на слива, ходи да се показва, камо ли да има мач, волейбол, то е чудо“.

На въпрос какво означава преформатиране на управлението, Сабрутев отговори: „Мафията се прегрупира“. По думите му числата показват, че държавата задлъжнява рекордно, а хората обедняват.

Депутатът заяви, че министърът на финансите Теменужка Петкова, министърът на вътрешните работи Даниел Митов и социалният министър Борислав Гуцанов са „вредни за страната хора“.

Попитан дали трябва да има нов председател на Народното събрание, Сабрутев отговори, че настоящият е „абсолютно вреден“. „Вие виждате, че Киселова изпълнява всичко, което Пеевски е казал, затова Борисов иска да я махне“, добави депутатът.

Явор Божанков от ПП-ДБ заяви, че би казал на колегите си от ГЕРБ, че който каквото сам си направи, друг не може да му го направи. Според него десетилетия ГЕРБ е правил местни избори с „дивашко купуване, експлоатация на местната власт и сега са изненадани, че те това го гледат, но от втория ред“.

По думите му управляващите трябва да осъзнаят, че не могат да лъжат постоянно българите кой и как управлява, като добави, че то е очевидно за всички и изборите в Пазарджик са го показали. „Целта на целия този театър е да направят официално нещо, което и по принцип от началото на мандата си е по този начин“, каза Божанков.

В Пазарджик „ДПС-Ново начало“ купи изборите и Борисов трябваше да реагира, каза Васил Пандов от ПП-ДБ. ГЕРБ и Борисов разиграват някаква сценка, добави депутатът. Не съм убеден в случващото се, не мога да кажа дали това е крахът на управляващото мнозинство, добави той. По думите му ще видим какво предстои и е рано да се коментира.

