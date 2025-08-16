Подменят уличното осветление в селата

Община Разград започна подмяна на уличното осветление в населените места. Стойността на инвестицията за подобряване на осветеността и намаляване на разходите за ток е 100 000 лв.

Във всяко от 21 села в общината ще бъдат подменени около 25% от общия брой осветителните тела. Доставените нови LED лампи са 941. Предложението на кои улици да се поставят е на кметовете след консултация с Обществените съвети към кметствата.

Поставянето на новите лампи започна от ул. „Орел“ в Стражец, пред училището. В селото ще бъдат поставени 39 нови лампи с мощност 50W.

Срокът за изпълнение на монтажните дейности е 70 дни.

Във всички села община Разград предстои още една дейност по подобряване на инфраструктурата – ремонти на над 70 улици за общо 1 000 000 лв., в момента тече обществена поръчка за избор на фирма изпълнител. И тези улици са определени по предложение на селските кметове и обществените съвети по места.

