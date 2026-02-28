Подготвят изборите на 19 април в областната администрация

Областният управител Огнян Обрешков проведе днес среща с техническия екип за организационно-техническата подготовка за предстоящите избори на 19 април. По време на срещата той представи указанията, дадени на областните управители по време на вчерашната среща с министър-председателя.

Основните приоритети са осигуряване на нормалното протичане на изборния процес, подпомагане на работата на РИК и гарантиране на публичност, прозрачност и достъпност на информацията за гражданите. Предвидено е създаването на специална секция на сайта „Избори“, където ще бъдат публикувани изискванията на изборния закон и указания за подаване на сигнали.

Акцент на работата е и съхранението на изборните материали, а редовни доклади ще се предоставят пред Министерския съвет за предприетите действия и постигнатите резултати. Планирани са регулярни срещи на Областна администрация с институциите, пряко отговорни за изборния процес.

Техническият екип ще работи по разработен план с ясни отговорности за всеки служител.

Утре предстои да бъдат връчени печатите на РИК, определено е помещението, в което ще работи комисията.

