Повече от обяд : „Помощ на две колела“в Разград

На 25 януари 2026 г Братята от Widows Sons & Masonic Riders Bulgaria, съвместно с приятелите им от мотоклуб „Лудогорски братя“ Мото клуб „Лудогорски братя“, проведоха второто за тази година раздаване на инициативата „Помощ на две колела“ Помощ на две колела в град Разград.

Техният път винаги е бил воден от стремежа към съзидание и подкрепа на хората, преминаващи през трудни изпитания. В рамките на кампанията „3330 топли обяда“ поставиха началото на новия зимен цикъл, като осигуриха топла храна, грижа и внимание за над 60 наши съграждани в затруднено положение.

В менюто за деня бяха включени: рибена чорба, боб със свинско, хляб, боза, портокал, топъл чай.

Мисията продължава!

„До края на месец март в неделните дни (през една седмица), ще бъдем на добре познатото място – площад „Възраждане“, пред НЧ „Развитие 1869“.Там нашата шатра под надслов „Даряваме вяра, надежда и още нещо…“ ще бъде отворена за всеки, който има нужда от подкрепа.

Искрена благодарност и признание изказваме на:

– Фондация „Благотворителност и милосърдие“ за постоянната подкрепа;

– Община Разград за съдействието ОБЩИНА РАЗГРАД;

– Ресторант „Лес“ за подготовката на храната Хотел Ресторант Лес;

– всички индивидуални дарители и приятели от куиз общността, които се включиха с лични средства и труд.

Вярваме, че доброто не е самоцел, а дълг, и че всяко дело, направено с чисто сърце, създава един по-добър свят за всички нас.

Мъдрост, Сила и Красота във всяко добро дело!“, казват мотористите.

Widows Sons & Masonic Riders Grand Chapter Bulgaria

Views: 39