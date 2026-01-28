Побой на двама мъже нанесъл 16-годишен тийнейджър

16-годишен тийнейджър е установен като извършител на побой в
Разград. Около 01.15 часа на 28 януари на паркинга пред хотел
„Картуун“ възниква спречкване между него и двама 21-годишни мъже
от село Липнки и град Разград. Разправията прераства във физическа
саморазправа, при която двамата получават охлузни рани по телата и
главите – телесни повреди, нанесени от непълнолетния.
Транспортирани са за преглед в МБАЛ-Разград и впоследствие
освободени за домашно лечение след като отказали да бъдат
хоспитализирани. Срещу младежа е започнато разследване за
престъпление по чл.131, ал.1, т.12 от НК. Съставен е и акт по Закона за
закрила на детето на родителите му. С поведението на проблемния
тийнейджър са ангажирани всички компетентни институции –
полиция, прокуратура и местната комисия за противообществени
прояви на малолетни и непълнолетни. За него това е четвърта среща с
органите на реда, въпреки наложените възпитателни мерки.
