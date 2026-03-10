Победа за БК „Вълци Разград“ при гостуването на „Ударникъ“ във Велико Търново

БК „Вълци Разград“ постигна убедителна победа като гост на „Ударникъ“ с

90:66 в среща от ББЛ А група – Изток при мъжете. Двубоят се изигра на 8

март 2026 г. в зала „Ивайло“ в гр. Велико Търново.

Разградският тим наложи контрол върху мача и постепенно увеличаваше

преднината си, което в крайна сметка доведе до категоричен успех за

„вълците“.

Най-резултатен за победителите беше Никола Костич, който реализира 18

точки. Силен мач изигра и Баръш Мустафа, записал 16 точки, 9 борби и 6

асистенции. Съществен принос за победата имаше и Мартин Коцев, който се

отличи под коша с 10 борби, както и с 8 асистенции.

С успеха си БК „Вълци Разград“ продължава участието си в първенството на

ББЛ А група – Изток, като отборът демонстрира добра форма и колективна

игра.

