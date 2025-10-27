ПКК изтегля силите си от Турция към Северен Ирак

Кюрдската работническа партия (ПКК) обяви, че в рамките на продължаващия процес на мирно решение изтегля своите въоръжени сили от територията на Турция, предава БНР.

Организацията съобщи за решението чрез прессъобщение, направено от планината Кандил, в Северен Ирак.

В изявлението, прочетено на турски и кюрдски език, се припомня, че процесът е започнал след изявленията на лидера Абдуллах Йоджалан, президента Реджеп Тайип Ердоган и председателя на Партията на националистическото движение Девлет Бахчели.

В него се посочва, че конфликтите и войните в Близкия изток са се превърнали в сериозна заплаха за бъдещето на Турция и на кюрдския народ, което е наложило предприемането на стъпки към деескалация.

От организацията подчертават, че през последните осем месеца, „за да се осигури спокойна и конструктивна среда за диалог“, на 1 март е било обявено примирие, през май е прекратено организационното съществуване и въоръжената борба на ПКК, а на 11 юли е било извършено символично изгаряне на оръжията.

С това решение ПКК заявява готовност процесът на мирно уреждане да навлезе в нов етап, в който „политическите и демократичните средства“ ще заемат мястото на въоръжения конфликт.

ПКК води въоръжена борба срещу турската държава от 1984 г. и се разглежда като терористична организация от Анкара, Европейския съюз и САЩ.

