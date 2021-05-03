Пиян с 2.40 алкохол криволичил из Кара Михал, когато дошли полицаите, свалил номерата на колата и ги хвърлил в нива с рапица

Сигнал за водач, употребил алкохол и движещ се опасно в центъра на село Кара Михал, е получен около 19.10 часа на 1 май в РУ-Исперих, съобщиха от ОД на МВР.

На място е изпратен полицейски екип, който установил лек автомобил „Фолксваген Голф“ , управляван от 37-годишен мъж от село Подайва. При пристигането на полицейските служители, водачът махнал регистрационните табели и ги хвърлил в земеделски блок, засят с рапица. В хода на проверката шофьорът е тестван за употреба на алкохол. Дрегерът отчел 2,37 промила. Задържан е в Районното управление. По случая е образувано бързо производство.

/e-Razgrad.bg/