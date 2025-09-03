Пиян с мотоблок блъсна паркирана кола в Брестовене

Пиян водач се блъсна в паркиран автомобил в заветското село Брестовене, съобщиха от полицията.

Около 18.20 часа на 2 септември, при управление на мотоблок с прикачено ремарке, 68-годишен мъж блъска паркирано на улицата „Ауди А4“, собственост на 28-годишен негов съселянин. Водачът на мотоблока е тестван с дрегер, чиято цифрова индикация отчела 1,83 промила алкохол в издишания въздух. След като отказал да предостави кръв за химичен анализ, е задържан, по случая е образувано бързо производство.

/e-Razgrad/

