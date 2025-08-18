Пиян с колело се блъсна в кола и счупи крак

В 16.30 ч. на 16 август в Дряновец се сблъскали велоспедист с монтиран на колелото двигател с вътрешно горене, управляван от 57-годишен мъж от Стражец и автомобил „Ситроен Ксара“, управляван от 38-годишен от Разград, съобщиха от полицията.

При катастрофата водачът на велосипеда на дясна крива губи контрол, навлиза в лентата за насрещно движение, като се блъска странично в предната лява част на автомобила. Нанесени са материални щети по предния ляв калник и панорамното стъкло на автомобила. След направен прелед в болницата се установява, че водачът на велосипеда е с фрактура на левия крак и че бил на колелото употреба на алкохол – 0.98 промила. Съставен му е акт, по случая е образувано досъдебно производство.

/e-Razgrad/

