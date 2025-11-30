Пиян се блъсна в насипа на жп прелеза към Дянково, за малко да се качи на релсите

Употребил алкохол водач катастрофира по пътя Разград – Дянков, съобщиха от полицията.

Сигналът за инцидента е подаден около 21.50 часа на 29 ноември. На ляв завой 68-годишният водач изгубил контрол над управляваното от него „Рено“, излязъл вдясно от пътя и се ударил в земен насип на жп прелеза. Автомобилът се оказал на около метър от жп релсите, но без да пречи на релсовия път. Пристигналите на местопроизшествието полицейски служители тествали шофьора с дрегер, чиято цифрова индикация отчела 1,61 промила алкохол в издишания въздух. След отказ да предостави кръв за химичен анализ, водачът е задържан, образувано е бързо производство.

/e-Razgrad/

