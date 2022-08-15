Пиян от Лудогорци с отнета книжка за същото спряха в Ясеновец

39-годишен мъж от село Лудогорци е задържан след полицейска проверка. Управляваният от него автомобил „Ауди А4“ е спрян около 21.40 часа на 14 август в село Ясеновец, съобщиха от ОД на МВР.

В хода на предприетите контролни действия е установено, че водачът шофира без свидетелство за управление на МПС, в едногодишния срок от наказването му за същото деяние и след употреба на алкохол. Пробата с дрегер отчела 1,02 промила в издишания въздух. Взета е кръв за химичен анализ. По случая има бързо производство.

/e-Razgrad/