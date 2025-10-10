Пиян отишъл с автобус посред нощ до къщата на кубратчанин да му вдигне скандал, след което отново подкарал автобуса

66-годишен водач на автобус е установен да шофира след употреба на алкохол, съобщиха от полицията.

Около 23.30 часа на 9 октомври в РУ-Кубрат е получен сигнал от 65-годишна жена за това, че шофьорът на автобуса е спрял пред дома й и в явно нетрезво състояние е предизвикал скандал с 67-годишния й съпруг. След като е изгонен от имота, мъжът потегля с автобуса. Малко след това е спрян от патрулни полицаи. Пробата му с дрегер отчела 1,87 промила алкохол в издишания въздух. Задържан е, по случая е образувано бързо производство.

/e-Razgrad/

