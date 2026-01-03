Пиян катастрофира до Дервента

Сигнал за пътно-транспортно произшествие е получен около 03.00 часа на 31 декември на тел.112. В землището на град Цар Калоян, местността Дервента, е установен самокатастрофирал автомобил „Фолксваген Голф“, собственост и управляван от 31-годишен мъж от Цар Калоян. Водачът е тестван с дрегер, чиято цифрова индикация отчела 1,95 промила алкохол в издишания въздух. След отказ да предостави кръв за химичев анализ е задържан в РУ-Разград. Започнато е бързо производство по чл.343 Б, ал.1 от НК.

