Пиян и дрогиран губи контрол върху колата

Сигнал за пътно-транспортно произшествие е получен около 01.30 часа
на 7 януари на тел.112. На път III-4904 , непосредствено преди
кръстовището с път II-49, неправоспособен 37-годишен водач от село
Ясеновец губи контрол над управлявания от него автомобил „Тойота
Хайлукс“, излиза от пътното платно и се преобръща. Пристигналите на
местопроизшествието полицейски служители тествали шофьора за
употреба на алкохол и наркотици. Цифровата индикация на дрегера
отчела 2,24 промила в издишания въздух, а „Drug test“-ът показал
резултат, положителен на амфетамин. Взета е кръв за химичен анализ.
Автомобилът е иззет, водачът – задържан в РУ-Разград. По случая се
води досъдебно производство по чл.343 Б, ал.1 и ал.3 от НК.
