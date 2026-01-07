Пиян и дрогиран губи контрол върху колата

Сигнал за пътно-транспортно произшествие е получен около 01.30 часа

на 7 януари на тел.112. На път III-4904 , непосредствено преди

кръстовището с път II-49, неправоспособен 37-годишен водач от село

Ясеновец губи контрол над управлявания от него автомобил „Тойота

Хайлукс“, излиза от пътното платно и се преобръща. Пристигналите на

местопроизшествието полицейски служители тествали шофьора за

употреба на алкохол и наркотици. Цифровата индикация на дрегера

отчела 2,24 промила в издишания въздух, а „Drug test“-ът показал

резултат, положителен на амфетамин. Взета е кръв за химичен анализ.

Автомобилът е иззет, водачът – задържан в РУ-Разград. По случая се

води досъдебно производство по чл.343 Б, ал.1 и ал.3 от НК.

Източник ОДМВР

Views: 129