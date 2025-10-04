Разград

Пиян блъсна джипа си в мантинелата на надлеза над пътя за жп гарата

Автомобил „Ленд Рендж Роувър спорт“ е намерен катастрофирал и изоставен на надлеза на околовръстното на Разград над пътя за жп гарата главен път около 18.30 часа на 3 октомври, съобщиха от полицията.

В хода на предприетите незабавни издирвателни действия е установено, че автомобилът е бил управляван от 58-годишен мъж от Разград. Пробата му с дрегер отчела 1,82 промила алкохол в издишания въздух. Мъжът отказал да предостави кръв за химичен анализ. По случая е образувано бързо производство.

