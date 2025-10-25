Разград

Пишман шофьор изкорени два знака на кръговото до „Билла“

e-razgrad 25.10.2025 No Comments

Цели два пътни знака успя да потроши пътен джигит до кръговото срещу хипермаркет „Билла“ в Разград, видя  репортер на е-Razgrad.bg.

Знак Б1 „Път без предимство“ и знак за наближаване на кръгово кръстовище бяха изкоренени от основата си в резултат на силния удар на неуспелия да овладее колата си шофьор. И понеже кръстовището е доста натоварено, редно е преди да е станало ПТП, отговорните институции да се задействат и възстановят знака. А и да потърсят виновника, в района има и видеокамери.

Шенол АХМЕДОВ

