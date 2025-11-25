Пеевски към кметовете и общинските съветници от ДПС: Не пипайте местните данъци и такси

На прага на историческата промяна, с която България постигна най-голямото признание като европейска демокрация – пълноправното ни присъединяване към еврозоната трябва да не забравяме, че нашата мисия са хората. И като политици и държавници трябва да сме особено чувствителни към тях и разрешаването на техните проблеми, за да живеят все по-добре.

Това обяви в своя позиция изпратена до медиите лидерът на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски.

Ето и цялата позиция:

Затова призовавам всички представители на ДПС в местната власт – кметове и общински съветници да дадат на хората сигурността и предвидимостта, от която имат нужда в годината на преход – да направят необходимото за запазването непроменени на всички местни данъци и такси през 2026-та година, за да не натоварват допълнително хората.

Общините винаги са били в центъра на политиките ни, заради това, че именно те са пряката връзка с хората. И винаги могат да разчитат на нашата подкрепа, както в платформата за „Ново начало за развитие на регионите“, така и в Народното събрание и изпълнителната власт.

Dnes.bg

