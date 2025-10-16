Пеевски: Всичко е в ръцете на Борисов дали ще хвърли държавата в бездната

Говорих с премиера Росен Желязков, изчаквам ги. Щели да вземат решение до понеделник какво ще правят.

Предполагам, че той изчаква Бойко Борисов. Всичко е в ръцете на Борисов дали ще хвърли държавата в бездната. Това заяви лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски, след като и днес не се събра кворум в Народното събрание и то не заработи.

На въпрос дали е готов преговорният екип на ДПС-Ново начало, Пеевски отговори: „Ние винаги сме готови за преговори. Видяхте колко време подкрепяме този кабинет без нищо, само заради хората. Готови сме и така да го подкрепяме, готови сме и да споделим отговорността. Ние имаме здрав гръб, можем да носим отговорност. ДПС го е доказала“, подчерта той.

Относно решението на Радев на пътува с личния си автомобил, Пеевски заяви: „Това е пълен популизъм. Румен трябва да слезе въобще от колите, защото в момента си прави партията, трябва да го знаете, имам всички данни.“

Лидерът на ДПС-НН призова, ако президентът има доблест, още днес да подаде оставка, да си направи партията и когато дойдат избори, да се яви на тях.

