Парламентът ще обсъди на второ четене измененията в Изборния кодекс за намаляване на броя на секциите в страни извън ЕС

Парламентът ще обсъди на второ четене измененията в Изборния кодекс за намаляване на броя на секциите в страни извън Европейския съюз (ЕС). Това е първа точка в програмата на Народното събрание за днешното пленарно заседание.

Промените, внесени от „Възраждане“, предвиждат да се ограничат до 20 секциите за гласуване извън дипломатически и консулски представителства в държави, които не са членки на ЕС. Миналата седмица измененията бяха приети на първо четене в пленарната зала, а във вторник бяха разгледани от правната комисия на второ четене.

От „Продължаваме промяната – Демократична България“ предложиха броят на секциите да бъде ограничен до 100, но искането им не получи подкрепа от правната комисия.

Прието беше предложението на ГЕРБ-СДС въвеждането на многомандатен район „Чужбина“ да бъде отложено за 1 януари 2028 г.

