Парламентът прие всички деца да получават коледни и великденски добавки

Със 126 гласа „За“ (59 от ГЕРБ-СДС, 21 от „Възраждане“, 23 от ДПС-Ново начало, 15 от ИТН, 7 от „Величие“, един нечленуващ в парламентарни групи) парламентът подкрепи предложението на Цветан Предов от „Има такъв народ“ всички деца да получават коледни и великденски добавки.

Никой депутат не гласува „Против“. „Въздържал се“ гласуваха 30 депутати (един от ГЕРБ-СДС, 12 от „БСП-Обединена левица“, 7 от АПС, 9 от МЕЧ и един, нечленуващ в парламентарна група).

От ПП-ДБ не участваха в гласуването на промените в Закона за социалното подпомагане, предложени от Деница Сачева от ГЕРБ-СДС, които предвиждат въвеждане на нова целева помощ – а именно коледна и великденска добавка – за най-уязвимите лица и семейства, които са в невъзможност да посрещнат традиционните празници. След поправката „Предов“ целевата помощ ще е и за всички деца.

В мотивите към законопроекта – преди поправката „Предов“ – бе уточнено, че по предварителни данни на Агенцията за социално подпомагане и на НОИ се очаква тази подкрепа да бъде осигурена на около 507 000 лица, сред които пенсионери с доходи под линията на бедност, многодетни семейства, лица с увреждания, самотно живеещи лица, самотни родители.

Източник: интернет

Views: 573