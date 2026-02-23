Папалинга в деня за прошка в с. Костанденец

Огромен огън в центъра на село Костанденец даде началото на познатия като Папалинга – другото име на Сирни заговезни, тържество , на което се включиха малки и големи, облечени в народни носии. Чанове , български знамена , тъпани и гайди , огласиха селото в деня за прошка , седем седмици преди Великден. Следваха прескачане на огъня за здраве , хамкане на халва, както и искане и даване на прошка. Преди това в залата на НЧ „Отец Паисий 1918“ младежката формация „Войната на таралежите “ представи постановката „Идриз паша , непоканен на българска сватба“ , която беше изгледана с невероятен интерес и бурни аплодисменти от жителите и гостите на селото. За всички присъстващи имаше и богата маса с ястия , баници и руйно вино , осигурено от ръководството на читалището .

Шенол Ахмедов

Views: 10