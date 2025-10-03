Паднали дървета от вятъра и три села без ток в областта

По информация от дежурните към Областния съвет по сигурност, към 08:00 ч. без електрозахранване е село Кара Михал, община Самуил, заради запалил се трафопост и табло ниско напрежение.Без ток са и селата Ушинци и Пороище.

Паднали дървета вследствие на бурния вятър има по пътя Разград – Кубрат, Исперих – Лудогорци и пътя за Русе след Цар Калоян. В селата Крояч и Гороцвет също има паднали дървета.

Не са регистрирани пътнотранспортни произшествия вследствие на влошените метеорологични условия на територията на област Разград.

/e-Razgrad/

