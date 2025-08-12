Още две пенсионерки менте в Цар Калоян

Двама „фалшиви“ пенсионери са засечени при проверки, извършени от служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ , съобщиха от полицията.

В периода от април 2005 година до настоящия момент 62-годишна жена от град Цар Калоян е получила без правно основание 51 260 лв, представляващи лична пенсия за инвалидност. За същия период в условията на продължавано престъпление 64-годишна жена от Цар Калоян е присвоила 50 970 лв, използвайки фалшиво решение на ТЕЛК. По двата случая са образувани досъдебни производства.

/e-Razgrad/

