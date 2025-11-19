Официално: 31 декември 2025 г. и 2 януари 2026 г. ще са неработни дни

Министерският съвет прие решение, с което 31 декември 2025 г. и 2 януари 2026 г. еднократно са обявени за неработни дни.

Това се налага във връзка с необходимостта от технологични промени, които трябва да бъдат направени в рамките на финансовия и нефинансовия сектор, свързани с въвеждане на еврото. Това обяви пред журналисти финансовият министър Теменужка Петкова след днешното заседание на Министерския съвет.

Досега неработен ден за Нова година беше само 1 януари. По Коледа почивните дни са 24 25 и 26 декември.

Предложението на неработни дни беше публикувано в началото на октомври за обществено обсъждане. Тогава беше посочено, че определянето на неприсъствени дни непосредствено преди и след датата на въвеждане на еврото е необходимо с цел да бъде осигурено достатъчно време за техническата пренастройка и обновяване на системите и за адаптирането на финансовия и нефинансовия сектор.

В докладната към предложението беше записано, че това ще позволи минимизиране на оперативните рискове и ще гарантира гладкото и безпроблемно протичане на процеса по преминаването към еврото.

