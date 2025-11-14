ОУ „Ив.С.Тургенев“ празнува днес

Най-младото училище в Разград – ОУ „Иван Сергеевич Тургенев“, днес тържествено отбеляза патронния си празник.

Гости бяха кметът Добрин Добрев, Hалина Пенева от Регионалното управление на образованието, Милен Минчев – председател на Обществения съвет на училището, Никола Радев, председател на Училищното настоятелство, директори на детски градини, родители.

Добрин Добрев поздрави учениците и учителите и акцентира на факта, че училището е едно от най-иновативните и бързо развиващи се учебни заведения, че кандидатства по много проекти и програми и печели награди. На педагозите той пожела да са все така амбициозни и целеустремени. На учениците и на бъдещите възпитаници на училището пожела да са здрави и да имат щастливо детство, но и да са ученолюбиви, любознателни и усърдни в училище, да се доверят на учителите си, които ги образоват, защото за образования човек няма врати, които да не се отварят.

Приветствие към ученици, учители и родители отправи и директорът Милена Орешкова. Тя припомни, че училището е създадено преди 38 години и макар, че е най-младото в общината, в него е изградена модерна иновативна среда, в която се съчетават нови технологии с уважението към националните ценности и традиции.

В празничната програма от песни и танци участваха възпитаници на училището, а след нея бяха обявени резултатите от традиционния конкурс „Природата – извор на живот“, който тази година се проведе под мотото „Да творим със силата на природата“.

След тържествената част, децата от няколко детски градини бяха поканени в цветните и модерни кабинети при техните батковци и какички с пожеланието когато станат на седем години да дойдат отново, но вече като първокласници в училището.

/e-Razgrad/

