От 5 до 15 години може да е присъдата на Николай Дюлгеров, убил трима души с колата си в Разград

Прокуратурата ще настоява 19-годишният Николай Дюлгеров, управлявал автомобила и причинил катастрофата, при която загинаха трима души, да бъде признат за виновен и да получи ефективно наказание, обяви на прескинференция днес зам.-окръжният прокурор и говорител на Окръжната прокуратура Емил Енчев.

Обвинителният акт срещу е внесен в съда на 5 септември и е за причиняване на смърт на повече от едно лице. По повдигнатото обвинение наказанието е от 5 до 15 години лишаване от свобода.

Емил Енчев подчерта, че досъдебното производство е приключило само месец и половина след случая. По време на разследването са изготвени шест експертизи: три съдебномедицински и три автотехнически. Заключението на автоекспертите е, че в момента на удара джипът се е движил с над 40 км/ч от разрешената на мястото скорост. Прокурорът уточни, че деянието е извършено преди промяната в Наказателния кодекс, затова и не може да се приложи допълнително уличаващо обстоятелство за скорост с повече от 20 км/ч над разрешената в съответния участък.

Очакванията са до края на следващата седмица делото да бъде разпределено в съда и да бъде насрочено първото съдебно заседание. В отговор на журналистически въпрос зам.-окръжният прокурор Емил Енчев допусна възможност да има и самоотводи по делото заради обстоятелството, че майката на извършителя работи в съда в Разград.

Припомняме, че тежкото произшествие възникна през нощта на 6 юли 2025 година на улица в „Грънчарска“ в Разград. Управлявайки автомобила на своя баща, 19-годишният Николай Дюлгеров губи контрол над превозното средство и се блъска в масите на заведение, разположени извън пътя. В този момент там се намирали трима мъже, които след удара, загиват на място. Жертвите на произшествието са на 64 г., на 62 г. и на 58 г.

Тестовете за употреба на алкохол и наркотични вещества, направени на място на водача, са отрицателни. Взетите кръвна проба и урина за изготвянето на химичен анализ и експертиза потвърждават факта, че младежът не е употребил алкохол или забранени субстанции преди да седне зад волана. Автотехническата експертиза по досъдебното производство е установила, че той се е движил с над 90 км/ч или с други думи повече от 40 км/ч над позволената в града скорост.

