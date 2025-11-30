От 1 декември стартират номинациите за „Спортист на годината”

От 1 декември стартират номинациите за класацията „Спортист на годината 2025 на Община Разград”, съобщиха от пресслужбата на местната администрация.

Общо 4 са категориите, в които ще бъдат излъчени призьори. За две от тях – „Спортист на годината 2025 на Община Разград” и „Спортист на годината 2025 при подрастващите до 18 години на Община Разград” – спортните клубове на територията на община Разград могат да правят по 2 предложения. Освен да влязат в една от двете десетки, които ще бъдат оформени за двете категории, номинирате ще имат възможност да получат и още една награда – „Спортист на годината в Община Разград според публиката”. Имената на всички номинирани в двете категории заедно с обобщена информация за постиженията им, ще бъдат публикувани на Фейсбук страницата на Община Разград, където всеки потребител на социалната мрежа ще има възможност да гласува за тях.

За категорията „Отбор на годината” се прави по една номинация от всеки клуб, а при колективните спортове – две номинации. „Треньор на годината” се определя въз основа на резултатите, постигнати от състезателите му и съобразно включването на най-много състезатели в двете десетки.

С писмо от кмета Добрин Добрев ръководствата на 19 спортни клуба, които развиват дейност на територията на общината, са информирани за възможността да предложат свои състезатели за включване в класацията. Срокът, в който трябва да го направят, е до 5 декември. Предложенията се описват в предварително изготвени бланки, а към тях се прилагат копия от протоколите от най-успешните състезания, в които са участвали номинираните.

Класирането ще бъде извършено на 8 декември от комисия, назначена с кметска заповед. То ще е съобразно с Правила за класацията „Спортист на годината 2025 на Община Разград”. Класирането ще е според критерии: най-добро класиране на финали на държавно първенство, най-добро постижение на Световно, Европейско или Балканско първенство. Прилага се и коефициент за олимпизъм на спорта. За подаването на номинациите е въведен и критерий за валидна конкурентност.

Номинациите се подават в деловодството на Община Разград или на ел.поща obshtina@razgrad.bg .

Правилата за класацията „Спортист на годината 2025 – на Община Разград”, както и бланките, които клубовете трябва да попълнят, а също и заповедта за назначаване на комисията са публикувани на интернет сайта на Община Разград в секция „Спорт”.

Гласуването на публиката ще се извърши на Фейсбук страницата на Община Разград в периода 9-15 декември.

Церемонията по награждаването на най-добрите спортисти и тази година ще е на открито – на сцената, на която ще се провеждат събитията от Коледно-новогодишния календар на Община Разград – до паметника на Майстор Манол. Награждаването ще е на 17 декември от 17,30 ч.

