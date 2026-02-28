От класната стая към сцената: как училището възпитава уверени личности

Ученици, учители и родители от ОУ „Васил Левски“ – Разград съпреживяха едно различно събитие със специален гост-лектор, което надхвърли рамките на традиционния учебен час и постави комуникацията в центъра на училищния живот. Под надслов „Гласът на увереността“ учениците излязоха от класната стая, за да тренират умения като публично говорене, присъствие и увереност пред публика.

Специален гост беше Симона Харачерева – лектор и специалист по комуникация и поведение с професионален опит в медийна и сценична среда. Тя даде ценна практическа перспектива и показа на учениците, че увереността не е вроден талант, а умение, което се развива чрез постоянство и практика.

Инициативата е организирана от г-жа Величка Иванова – учител по български език и литература и английски език, като естествено продължение на часовете на седмокласниците, посветени на ефективната комуникация. Събитието се превърна в практическа кулминация на работата по аргументиране, активно слушане и изграждане на самоувереност.

Програмата включваше дискусии, видеоанализ и предизвикателство, в което всеки ученик трябваше да представи себе си. Срещата продължи във формат на подкаст студио, излъчен на живо в социалните мрежи на училището, където учениците интервюираха гост-лектора по теми като справяне с притеснението, изграждане на доверие онлайн и ролята на комуникативните умения в постигането на лични цели.

Финалният въпрос – „Как звучи гласът на увереността?“ – обобщи смисъла на инициативата. Учениците достигнаха до важния извод, че увереността не е шум, а присъствие; не е надмощие, а яснота и уважение в думите.

„Гласът на увереността“ доказа, че училището може да бъде пространство не само за знания, а и за изграждане на характер, емпатия и култура на диалог – умения, които подготвят младите хора за активна и отговорна роля в обществото.

