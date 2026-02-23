От днес започва Великият пост – време за смирение, тишина и напомняне за преходността на земния живот

„Великият Пост е времето, когато Църквата с майчинска загриженост ни кани да поставим отново тайната на Бога в центъра на нашия живот, за да може вярата ни да възвърне своя устрем и сърцата ни да не се лутат между безпокойства и ежедневни разсейвания.“

— Папа Лъв XIV

От днес започва Великият пост – време на тишина, покаяние и вътрешно обръщане към Бога. През тези четиридесет дни Църквата ни приканва да следваме Исус Христос в Неговия път към Голгота чрез молитва, пост и милосърдни дела. Това е период, в който вярващите са призовани да се откажат от излишното, за да направят място за същественото – живата връзка с Бога.

Началото на този литургичен период е Пепеляна сряда, когато свещеникът посипва главите на вярващите с пепел – видим знак за покаяние и напомняне за преходността на земния живот. Този жест ни насочва към смирение и желание за промяна на сърцето.

