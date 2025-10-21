Лудогорието

Отстреляха огромния звяр, обитаващ горите край Свещари и Вазово

e-razgrad 21.10.2025 No Comments

Огромен звяр, който периодично се появяваше между селата Свещари и Вазово и всяваше страх у млади и стари, най-после беше отстрелян успешно.

Голямата ловна слука споходи ловците от дружинката в Свещари с председател Павлин Петков. По време на груповия лов, след перфектна организация и инструкции като по учебник, най-дейният член на дружинката Тихомир Атанасов с точен изстрел повали страшилището на региона. При претегленето на глигана, кантарът закова на впечатляващите 250 кг.

Шенол АХМЕДОВ

Views: 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.