Спортът

Отменят мача между БК „Вълци Разград“ и БК „Черно море Викудха“ от ББЛ А група – Изток

e-razgrad 07.03.2026 No Comments

Баскетболната среща от ББЛ А група – Изток между БК „Вълци Разград“ и БК
„Черно море Викудха“, която трябваше да се проведе на 8 март 2026 г. от
17:00 часа в зала „Абритус“ в Разград, няма да се състои.

Причината за отмяната е отказът на варненския тим БК „Черно море
Викудха“ от участие в първенството. Поради това двубоят отпада от
програмата на шампионата.

От ръководството на БК „Вълци Разград“ информират привържениците на
отбора за настъпилата промяна и благодарят за подкрепата към тима.

Пресцетър на клуба

