Отличията от традиционната научна конференция с международно участие Филиал –  Разград на Русенския университет заминаха за София и Бургас

Авторите на най-добрите доклади от двете секции традиционната научна конференция с международно участие Филиал –  Разград на Русенския университет бяха отличени с диплома и Кристален риз The Best Paper на ректора на Русенския университет „Ангел Кънчев”.

Наградите са за разработките „Електрохимично производство на водород за приложения в транспорта“ на доц. д-р Благой Бурдин от Института по електрохимия и енергийни системи на БАН – София и „Количествен Бенедикт тест за редуциращи захари и анализ на мляко“ на Радина Иванова и гл. ас. д-р Златина Ченголова от Бургаски държавен университет „проф. д-р Асен Златаров“.

Форумът бе вчера в хотелски комплекс „Лес“ като продължение на 64-та годишна научна конференцията на Русенски университет.

За гостите на конференцията беше организирана и културна програма включваща посещение на археологическия резерват ”Абритус”.

