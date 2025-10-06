Откриха труп на мъж след пожар в стърнище и овощна градина край Осенец

Обгорял труп на мъж е открит след пожар в сухи треви, стърнище и овощна градина в покрайнините на Осенец, съобщиха от полицията.

Сигналът е подаден около 15 часа на 5 октомври на тел.112 от кмета на селото. При първоначалния оглед, извършен в присъствието на съдебен лекар, не са открити следи от насилие. Установена е самоличността на мъжа – 73-годишен от Стражец. Тялото е откарано за аутопсия в Русе. Образувано е досъдебно производство.

Пожар в къща избухнал по същото време в Исперих. При пожара е пострадала жена на 61 години, получила е изгаряния I степен по дясната ръка. А огънят погълнал 12 квадрата покрив, дограмите на 6 прозореца и врати, бяла и черна техника и друго домашно имущество.

Пак по същотго време огън обхванал и къща в Разград. Там стихията погълнала бяла и черна техника, домашно имущество и туристически газов котлон с бутилка.

