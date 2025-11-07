Откриха традиционната научна конференция на Филиал Разград на Русенския универитет

В конферентната зала на хотелски комплекс „Лес“ днес бе открита на традиционната научна конференция с международно участие организирана от Филиал Разград на Русенски университет „Ангел Кънчев“.

Официални гости бяха председателят на Общинския съвет Галина Георгиева и зам.-областният управител Назиф Зюлкяр.

Форумът се организира съвместно със Съюза на учените в България – клон Разград, Регионалния академичен център на БАН, Ротари клуб и Дома на науката и техниката.

В приветствието си към участниците и организаторите на конференцията Галина Георгиева изрази убеденост, че колаборацията между научната общност и бизнеса, която се осъществява на форума, дава тласък и на двете. Тя нарече провеждането на конференцията успешна традиция, пример за утвърден форум, на който се представят научни изследвания. Пожела на участниците, които са за пръв път в Разград, да намерят забележителност, която да ги накара да се върнат отново в града.

В обръщението си зам.-областният управител приветства участниците в събитието и изрази гордостта си, че Разград е домакин на събитие с толкова високо научно и обществено значение.

Той посочи, че областният град има какво да покаже – своето богато културно-историческо наследство, духа на древния Абритус, и гостоприемството на хората, които пазят традициите и гледат уверено към бъдещето. Назиф Зюлкяр подчерта, че престижният научен форум е доказателство за високия академичен дух на Русенския университет и за активната работа на екипа на филиала в Разград.

Зам.-областният управител завърши речта си с поздрав към организаторите за всеотдайността и професионализма, с които провеждат конференцията, създавайки пространство за обмен на идеи, научни открития и международно сътрудничество.

Приветствия към участници и гости отправиха и зам.-деканът по научната дейност на Аграрно-индустриалния факултет на Русенски университет доц. д-р Пламен Мънев, както и директорът на Филиал Разград на РУ проф. д-р Станка Дамянова.

Програмата на конференцията включва 26 доклада с актуална научна и производствена тематика на водещи специалисти от страната и чужбина. Научен секретар на форума е проф. д-р Цветан Димитров.

Участници са професори, доценти и научни работници от университети в София, Бургас, Пловдив, Стара Загора, Казанлък, Ямбол и др., както и учени от Украйна. С голяма част от тях преподавателите от Филиал Разград работят в общи научни проекти. В заседанията на конференцията участват и представители на фирмите от региона, работещи в областта на тематичните направления на научния форум.

Авторите на най-добрите доклади по секции ще бъдат отличени с грамота и Кристален приз на ректора на Русенския университет.

/e-Razgrad/

