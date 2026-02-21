Откриха обновената училищна столова в Техническата гимназия в Разград

След десет години пауза и последвалите ремонт и обновяване, столовата отново отваря врати за учениците и персонала на училището. Тя предлага уютна и модерна обстановка.

Новият наемател е фирма „Еко Фудс Билд“ ООД, която ще приготвя за учениците всеки ден топъл, вкусен и здравословен обяд на изгодни цени.

В менюто са включени супи, салати, основни ястия и десерти. То е различно всяка седмица и се обявява предварително , за да може всеки да направи своя избор. Предлагат се два варианта – постно и месно меню, съобразени с предпочитанията на всички.

Заявките се правят предварително чрез закупуване на купони . Може да се закупи купон за цял месец , като при този вариант се получава допълнителна отстъпка.

Ръководството е убедено, че обновената столова ще осигури по-добър комфорт и качествено хранене за всички ученици и ще е стъпка към по-добра училищна среда.

