Откриха новия плувен комплекс на Шумен

На тържествена церемония днес бе открит новият общински плувен комплекс в Шумен.

Лентата прерязаха министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов, настоящият кмет Христо Христов и предшественикът му Любомир Христов. Присъстваха още народният представител от ДПС Айсел Мустафова, председателят на общинския съвет Ася Аспарухова, представители на строителите и гости.

Водосвет отслужи Варненският и великопреславски митрополит Йоан.

Всяка модерна Община се измерва не само с проектите, които реализира, а и с това как те променят живота на хората. Днес ние правим точно такава стъпка с откриването да даваме на града дългоочаквана и необходима инфраструктура за спорт, здраве и активен начин на живот. Това е инвестиция в хората на Шумен, в децата, които ще се учат да плуват, в младите, които ще спортуват и във всички, за които спортът е част от ежедневието“, каза в словото си кметът Христо Христов.

Плувният комплекс бе построен за малко повече от 2 години през октомври 2023 година. Строителството бе поверено на обединение „Аква Гарант 23“, в което влизат „Експрес гаранцион“ ООД и „Акватек“ ООД. Средствата в размер на 8,234 млн. лв. без ДД, бяха осигурени от Инвестиционната програма за общински обекти, като Общината съфинансира с малко над 300 хил. лв.

Комплексът разполага с два басейна, които вече работят – голям с размер 33,3х25 метра и малък с размер 16х12,5 метра

Работното му време е от 08:00 до 21:00 часа всеки ден.

