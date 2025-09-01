Откриха новата учебна година в Спортното училище

Кметът на Разград Добрин Добрев бе гост на официалното откриване на новата учебна 2025/26 година в Спортното училище, съобщиха от местната администрация.

Градоначалникът връчи поздравителен адрес на училищния директор Дениз Хамид и отправи приветствие към учениците. „За вас учебната година започва по-рано, защото сте избрали спорта за професионална реализация и своя житейска пътека, а това означава, че освен да имате добри резултати по учебните предмети, което е изключително важно, за вас започва и нов спортен сезон, изпълнен с много тренировки, труд и пот в залите и много трудни, но надявам се сладки моменти на спортния терен“, каза Добрин Добрев. Напомни им, че да си спортист е призвание и се изисква много труд, дисциплина и самоподготовка и им пожела да нямат контузии, а с постиженията си да прославят Разград, региона и България.

Официални гости на тържеството бяха и: областният управител Владимир Димитров, експертът по спорт в Община Разград Златина Георгиева, експертът по спорт в Регионално управление по образование Иван Петров.

Директорът на училището Дениз Хамид поздрави учениците и учителите с началото на учебната година и плисна менче с вода пред тях.

Новите ученици бяха посрещнати със здравец и с питка с шарена сол и мед. Първи прекрачиха прага седмокласниците с класен ръководител Грета Ганчева. В училището е разкрита и още една нова паралелка – 8 „б“. Общо в училището учат 160 деца в 8 паралелки. Те се развиват в 8 вида спорт, новост тази година е женският футбол, за който е разкрит нов щат за треньорка.

